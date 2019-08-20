Рекультивацию свалки площадью 9 га в Ингушетии планируется завершить на два месяца раньше

ТАСС, 20 августа. Власти Ингушетии планируют на два месяца раньше завершить рекультивацию свалки площадью более 9 га в сельском поселении Нестеровское в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"В сельском поселении Нестеровское Республики Ингушетия на два месяца раньше планируется завершить рекультивацию свалки. Объект накопленного экологического вреда площадью более 9 га ликвидируют в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Согласно проекту, ликвидация должна завершиться в декабре 2019 г., однако, с учетом темпа работ, сдать объект планируется в конце октября", - говорится в сообщении.

По данным министерства, свалка в селении Нестеровское существовала на протяжении 15 лет. На сегодняшний день с объекта рекультивации вывезено около 90% свалочного грунта, полностью расчищены верхние слои, сейчас выполняется работа на нижних горизонтах. На объекте частично произведена вертикальная планировка с использованием песчано-гравийной смеси. Кроме того, в проекте предусмотрено распределение земляного грунта для посадки многолетних трав.

По завершении всех работ на участке будет осуществляться мониторинг для контроля оздоровления земли и предотвращения появления новой свалки. "В ходе ликвидации свалки соблюдены все необходимые требования безопасности. Установлено ограждение вокруг объекта. Вся техника, груженная свалочным грунтом, использует тенты", - пояснили в пресс-службе.

Как отмечается, одновременно с ликвидацией свалки в Нестеровском в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" проводятся мероприятия на объекте накопленного вреда окружающей среде площадью 8,77 гектаров в Назрани. Ликвидация двух свалок позволит улучшить экологические условия проживания более 150 тыс. человек.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).