Перенос 12,6 млрд рублей со строительства двух гидроузлов на БКАД связан со сдвигом сроков

ТАСС, 20 августа. Перераспределение бюджетных средств в размере 12,6 млрд рублей, выделенных на строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов, в пользу реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) связано с переносом сроков строительства гидроузлов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"По сути, это эффективное перераспределение бюджетных средств, заложенных на начальные этапы реализации двух проектов, связанное с переносом сроков строительства гидроузлов", - пояснили в Росморрефлоте.

В пресс-службе добавили, что средства на строительство гидроузлов будут компенсированы аналогичным образом, когда в этом появится необходимость.

Ранее издание РБК со ссылкой на протокол заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года сообщило, что Росморречфлот предложил направить 12,6 млрд рублей, предназначавшиеся для строительства Багаевского и Нижегородского гидроузлов, на реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В начале августа замминистра транспорта РФ Юрий Цветков сообщал журналистам, что подготовительный этап строительства Нижегородского низконапорного гидроузла начнут в этом году, в эксплуатацию его планируется ввести к 2024 году. Ранее предполагалось, что реализацию проекта завершат в 2021 году.

Нижегородский гидроузел

Нижегородский низконапорный гидроузел призван решить проблемы с обмелением Волги и обеспечить судоходство между Нижним Новгородом и Городцом. Два новых комплекса гидротехнических сооружений позволят обеспечить на всем протяжении Единой глубоководной системы достижение четырехметровой глубины. В результате провозная способность речного флота увеличится более чем в два раза, восстановится в полном объеме судоходство между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и Черным морями.

Багаевский гидроузел

Строительство Багаевского гидроузла стартовало в апреле 2018 года. Предварительные сроки окончания работ - 2020 год. Предполагается, что гидроузел решит ряд проблем, связанных с нехваткой воды для жителей нижнего Дона и пропускной способностью водных путей.