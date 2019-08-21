"Цифровая экономика" позволит подключить к интернету более 1 тыс. учреждений в Забайкалье

ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Транстелеком" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" подключит к интернету свыше 1,1 тыс. социально значимых учреждений в Забайкальском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Транстелеком" одержал победу в аукционе, который проводило Минкомсвязь РФ, на оказание услуг по подключению к [интернету] социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие социальную инфраструктуру <...> В качестве победителя "Транстелеком" подключит к сети 1 тыс. 159 объектов в Забайкальском крае, стоимость контракта превысит 1,14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора Александра Осипова, подключение социальных учреждений к интернету "мера необходимая, позволяющая значительно улучшить качество жизни забайкальцев".