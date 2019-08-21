Берега рек очистят от мусора в моногороде Невинномысске на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Школьники, волонтеры и чиновники примут участие в очистке берегов рек Кубань и Большой Зеленчук на территории единственного моногорода Ставрополья Невинномысска. Акция пройдет в рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа", сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

"Одним из мест проведения марафона станет территория водоохранных зон рек Кубань и Большой Зеленчук в границах города Невинномысска, на этой территории акция пройдет в конце августа 2019 года. Участниками станут представители правительства и органов исполнительной власти края, администрации города, школьники, волонтеры, представители трудовых коллективов и жители города Невинномысска", - сказал Хлопянов.

Марафон пройдет в рамках всероссийской экологической акции "Вода России". Волонтеры проводят уборку берегов рек, озер и других водоемов с начала апреля до середины сентября. Участниками в 2019 году в Ставропольском крае уже стали более 8,7 тыс. волонтеров, которые очистили от мусора более 254 км береговой полосы.

"Акция проходит на территории всех муниципальных образований Ставропольского края. В основном это берега рек, протекающих по территории населенных пунктов и используемых населением для отдыха. Самыми крупными являются реки Кубань, Егорлык, Кума и Калаус, а также Новотроицкое водохранилище", - отметил Хлопянов. Кроме того, проводится санитарная очистка водоохранных зон в государственных природных заказниках краевого значения "Вшивое озеро" и "Соленое Озеро".

"Жители нашего края понимают, что экологические проблемы касаются каждого человека на нашей планете, мы все несем ответственность за то, что происходит вокруг. При этом достаточно начать с себя, со своего собственного отношения к природным ресурсам, которые щедры, но далеко не безграничны, а также к чистоте окружающего мира вокруг. Только принимая непосредственное участие в подобных благородных начинаниях, человек осознает, что жить в чистоте - это норма", - считает министр.

Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках национального проекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.