Около 140 млн рублей направят на создание нацпарка "Ленские столбы" в Якутии в 2019 году

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Федеральные власти выделят в 2019 году на создание национального парка "Ленские столбы" на территории природного парка в Якутии порядка 140 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального министерства экологии.

"На 2019 год на создание федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Ленские Столбы" из федерального бюджета предусмотрено 139 млн 807 тыс. рублей. Для сравнения - на содержание парка из республиканского бюджета ежегодно предусматривали 17 млн рублей", - приводятся в сообщении слова директора парка Аркадия Семенова.

Созданный в 1994 году природный парк "Ленские столбы" получил в этом году федеральный статус. Территория парка превышает 1,2 млн 200 тыс. га. На территории парка есть растения, не встречающиеся в других местах в мире, редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу.

Как сообщалось ранее, в РФ в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология" создадут пять нацпарков.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).