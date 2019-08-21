На капремонт больниц в Нижегородской области планируется направить около 6 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт медицинских учреждений в Нижегородской области. Региональная программа капремонта будет рассчитана на три года, сообщил в среду ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы провели анализ состояния медицинских учреждений, включая фельдшерско-акушерские пункты, и готовили программу, исходя из конкретных потребностей. Сложившийся за долгие годы дефицит ремонта планируем закрыть либо в эту трехлетку, либо за период действия национальных проектов. В любом случае это будет системная работа", - сказал глава региона.

По его словам, прежде всего в больницах отремонтируют кровлю, подвальные помещения, терапевтические или хирургические отделения. Как отметил Никитин, реализация региональной программы капитального ремонта будет способствовать достижению показателей, установленных в национальном проекте "Здравоохранение".

"Президент РФ Владимир Путин поставил задачу - разработать региональные программы модернизации первичного регионального звена. У Нижегородской области уже есть немало наработок в этом направлении, в том числе и программа капитального ремонта. Вместе с тем, регион будет максимально активно пользоваться всеми возможностями национального проекта "Здравоохранение", - добавил губернатор Нижегородской области.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.