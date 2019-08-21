На оснащение новосибирских колледжей направят 150 млн рублей по нацпроекту в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. На обновление материально-технической базы новосибирских колледжей в 2020 году будет направлено 150 млн рублей по нацпроекту "Образование", на эти средства, в том числе, будут оборудованы современные мастерские. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"На следующий год целый спектр мероприятий [будет реализован в регионе по нацпроекту "Образование"], самое главное, что мы создадим на базе нашего Центра развития профессионального образования Центр опережающей профессиональной подготовки. <...> А вторая сторона, это укрепление материально-технической базы учреждений, это создание как раз современных учреждений, современных мастерских. У нас эта работа началась даже чуть раньше, чем старт национального проекта, с 2015 года". <...> Теперь мы подключились к национальному проекту, и за счет средств федерального бюджета будем продолжать эту работу [обновление], поэтому если по кругу инвестиций говорит, то это по 2020 году - порядка 150 млн рублей дополнительного финансирования", - сказал Федорчук.

В 2019 году на оснащение мастерских регион направил порядка 50 млн рублей, их организуют в двух колледжах, в частности, в Архитектурно-строительном колледже, расположенном в Новосибирске. По словам министра, за последние два года Новосибирская область направила на инфраструктуру среднего профессионального образования около 700 млн рублей, сказал Федорчук.