Кружковое движение НТИ открыло всероссийский конкурс образовательных практик

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открыло всероссийский конкурс для преподавателей, которые погружают школьников в изучение новых технологий и технологическое творчество. Прием заявок на "Конкурс образовательных практик для НТИ" продлится до 10 сентября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кружкового движения.

"Соорганизаторами выступают холдинг "Ленполиграфмаш" и Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ). К участию приглашаются учителя школ, педагоги дополнительного образования, наставники молодых инженеров, исследователей, программистов, работающие в системе общего, профессионального, дополнительного или неформального образования", - сообщили в пресс-службе.

Участники могут представить на конкурс авторские методические материалы, с помощью которых работают со школьниками. Это могут быть описания уроков, лабораторий, курсов, интенсивов, хакатонов, проектных школ, связанных с изучением технологий будущего: большие данные, искусственный интеллект, беспилотные системы, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии, наноинженерия и другие.

Конкурс проводится в три этапа. До 10 сентября будет идти прием и технический отбор заявок на сайте конкурса. На втором этапе участникам предстоит описать свою образовательную практику, а эксперты Кружкового движения НТИ оценят работы и выберут финалистов. Третий этап - очный финал - состоится в ноябре в Санкт-Петербурге, на нем финалисты получат развернутые экспертные рекомендации по дальнейшему развитию образовательных практик, а лучшие из них будут распространяться по стране.

"С каждым годом все больше преподавателей включаются в орбиту Национальной технологической инициативы и начинают работать со школьниками в логике кружков НТИ и практик будущего. В разных уголках страны энтузиасты погружают детей в технологическое творчество, создают с ними инновационные решения, реализуют проекты и готовы делиться авторскими наработками с профессиональным сообществом. Конкурс, который мы запускаем в партнерстве с холдингом "Ленполиграфмаш" и Герценовским университетом, позволит поддержать самых ярких наставников и тиражировать лучшие практики", - процитировали в пресс-службе слова президента Ассоциации участников технологических кружков Алексея Федосеева.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году, задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.