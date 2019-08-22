Олимпиада НТИ впервые пройдет в Казахстане и Китае в 2019-2020 учебном году

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) впервые пройдет в Китае и Казахстане в 2019-2020 году, сообщил в четверг журналистам лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов.

"Есть договоренность с Молодежным советом стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о проведении Олимпиады НТИ в Китае и Казахстане. Принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас вопрос в высокой стадии проработки. С этого (2019-2020 учебного - прим. ТАСС) года будем их вовлекать через дополнительную систему олимпиад", - сказал Земцов, отметив, что в этих странах такие олимпиадах пройдут впервые.

Он уточнил, что среди иностранных абитуриентов в российские вузы больше всего как раз граждан Китая и Казахстана.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями с 2015 года. НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.