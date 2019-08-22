Власти КЧР обещают решить проблему очереди в ясли Черкесска до конца 2020 года

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Строительство восьми яслей для детей от полутора до трех лет по нацпроекту "Демография" решит проблему очереди в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Об этом ТАСС сообщил в четверг ведущий специалист Управления образования города Черкесска Зафар Махмадов.

"Вопрос с очередностью детей от полутора до трех лет в Черкесске будет решен благодаря строительству восьми яслей на территории города в рамках реализации нацпроекта "Демография". Возведение семи из них уже начато в текущем году", - сказал он.

Махмадов отметил, что строительство планируется окончить в 2020 году. Каждый корпус будет рассчитан на 80 мест для четырех ясельных групп.

В пресс-службе мэрии Черкесска рассказали, что корпусы яслей будут построены к существующим детским садам № 26 "Ивушка", № 7 "Огонек", № 27 "Аленький цветочек", № 31 "Золушка", № 11 "Красная шапочка", № 29 "Родничок", № 34 "Журавлик", № 10 "Орленок".

Очередь в сады для детей от 3 до 7 лет в городе ликвидировали. С 2014 года в Черкесске построено четыре детских сада на 830 мест.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.