Центр компетенций НТИ создаст инновационные препараты для лечения рака

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лаборатория по разработке инновационных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, среди которых рак молочной железы и яичников, открылась в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН). Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

"Лаборатория биомолекулярных технологий для онкотераностики Центра компетенций НТИ ИБХ РАН будет заниматься разработкой инновационных подходов для высокоселективной диагностики и эффективной адресной терапии онкозаболеваний, в частности, аденокарциномы молочной железы, рака яичников и других типов агрессивных опухолей человека", - сообщили ТАСС в пресс-службе РВК.

Специалисты лаборатории будут создавать препараты в сфере тераностики - области терапии, при которой специальные соединения, вводимые в организм, позволяют одновременно обнаружить очаг раковых клеток и начать бороться с ним. Здоровые ткани и органы в этом случае не подвергаются воздействию, что делает методы лечения перспективными.

"Разработки Центра компетенций сделают возможным реализацию широко известной концепции "магической пули" - идеального агента для терапии и диагностики, который "приходит точно в цель", не имея при этом побочных эффектов", - пояснили ТАСС в пресс-службе РВК.

Ученые намерены разрабатывать решения для эффективного лечения рака молочной железы, желудка, яичников, почек и борьбы с другими злокачественными опухолями.

Центры компетенций НТИ

Центры компетенций НТИ - подразделения, которые в соответствии с нацпроектом "Наука" создаются на базе образовательных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития сквозных технологий НТИ, среди которых - большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной связи.

В России создано 14 таких центров. До 2021 года предусмотрено их государственное финансирование в размере 10,3 млрд рублей. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.