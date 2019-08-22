Росприроднадзор предложил ввести независимый контроль итогов рекультивации свалок

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину урегулировать вопрос с независимой экологической экспертизой хода и итогов рекультивации объектов накопленного вреда, в том числе мусорных полигонов. Копию соответствующего письма опубликовали в четверг несколько Telegram-каналов, в Росприроднадзоре ТАСС подтвердили ее достоверность.

"Отсутствие такого контроля влечет за собой возникновение риска некачественного выполнения работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и, как следствие, рисков неэффективного расходования средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Во избежание возникновения подобной ситуации считаю целесообразным организовать независимый лабораторный контроль состояния объектов охраны окружающей среды на каждом этапе работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда", - написала Радионова.

Глава Росприроднадзора также предложила поручить экспертизу таких объектов, включая полигон ТБО "Кучино" (Московская область), полигон "Красный бор" (Ленинградская область), полигон "Игумново", шламонакопитель "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" (Нижегородская область) и другие Федеральному государственному бюджетному учреждению "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" (ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО").

Самые известные свалки России

Полигон "Кучино" в Балашихинском городском округе был закрыт после требования президента РФ Владимира Путина в конце июня 2017 года, сейчас на нем идет рекультивация. Ее стоимость составляет 4 млрд рублей, проект финансируется из федерального и подмосковного бюджета. Работы предполагается завершить в октябре 2019 года. Свалка представляет собой кучу площадью в 50 га и высотой в 50 м с плоской вершиной, по оценкам экспертов она накопила 13 млн куб. м отходов.

Полигон "Игумново", свалка промотходов "Черная дыра" и шламонакопитель "Белое море" в Нижегородской области совокупно накопили 13,3 млн тонн отходов. Общая стоимость работ их рекультивации оценивается в 7,2 млрд рублей. Полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба должна быть завершена в 2020 году, работы на "Игумново" предполагают закончить до конца 2019 года.

"Красный бор" в Ленинградской области накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. Он работал примерно с конца 1960-х годов и был закрыт в 2014 году. Полигон занимает территорию около 70 га в 30 км от центра Петербурга. Он включен в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Ранее газета "Коммерсантъ" передавала, что стоимость рекультивации этого объекта может составить 10 млрд рублей.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология" - "Чистая страна". Всего на него на 2019-2024 года предусмотрено 124,2 млрд рублей, из них 75,6 млрд рублей - из федерального бюджета, 48,5 млрд рублей из бюджетов регионов.