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Минкомсвязь сменила разработчика Национального индекса развития цифровой экономики

Новым победителем аукциона стал Российский университет кооперации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ признала Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (АНО "НИСИПП") уклонившимся от заключения госконтракта на разработку Национального индекса развития цифровой экономики и его показателей. Новым победителем аукциона назначен Российский университет кооперации, следует из материалов к госзакупке.

Ранее АНО "НИСИПП" было признано победителем аукциона, сумма контракта составляла 9,9 млн рублей вместо начальной цены, установленной Минкомсвязью, в 14,9 млн рублей.

Согласно документации к госзакупке, при направлении заказчику подписанного проекта контракта прежний победитель конкурса не представил информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, предусмотренную законодательством. Таким образом, комиссия признала АНО "НИСИПП" уклонившимся от заключения контракта и выбрала победителем конкурса Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования Центрсоюза РФ "Российский университет кооперации". Новая сумма контракта, уточняется в материалах, составит 11,2 млн рублей.

Согласно техническому заданию, разработка Национального индекса развития цифровой экономики РФ подразумевает, помимо основного документа, также создание методологии расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Целью разработки рейтинга является повышение эффективности цифровой трансформации РФ путем исследования процессов цифровизации на региональном уровне и разработка методики рейтингования регионов по их степени цифровизации, заявляют в Минкомсвязи.

Система показателей индекса должна учитывать статистическую информацию о результатах развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений. Среди них - готовность регионов к цифровизации, анализ регионального законодательства в цифровой сфере, безопасность цифровой среды, наличие необходимых кадров и потребителей цифровизации, инновации и зрелость цифровых технологий.

Разработка показателей индекса является частью мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Заявки на выполнение контракта подавали также МГУ им. М. В. Ломоносова и Московская школа управления "Сколково". Срок подготовки индекса и доклада по итогам выполнения проекта - 15 октября 2019 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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