Гранты от РФФИ на фундаментальные исследования получат 1,5 тыс. аспирантов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гранты на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по итогам конкурса, предусмотренного нацпроектом "Наука", получат 1,5 тыс. молодых ученых. Размер каждого гранта составит до 1,2 млн рублей, следует из информации по итогам конкурса, опубликованной в четверг на сайте Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

"РФФИ на основании решения бюро совета Фонда публикует списки поддержанных проектов по конкурсу на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре ("Аспиранты"). Было поддержано 1500 проектов", - говорится в сообщении.

Финансирование получат, в частности, проект по изучению роли млекопитающих в поддержании видового разнообразия лесных сообществ, молекулярный дизайн, конструирование имиджа республики Адыгея, исследование военного дела Боспорского царства.

Размер гранта каждого победителя на весь срок реализации проекта - с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2021 года - составит 1,2 млн рублей. Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", который входит в нацпроект "Наука".

Заявки на конкурс принимались с 6 июня по 3 июля. На гранты могли рассчитывать проекты фундаментальных научных исследований по одному из 16 направлений, среди которых, в частности, математика, физика и астрономия, химия и науки о материалах, биология, науки о Земле, инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, экономика, история и археология.

Участвовать в конкурсе могли юридические лица, реализующие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, научные и образовательные организации высшего образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Обучающийся в такой организации аспирант должен учиться на очной программе второй год и иметь не менее одной публикации в журнале из перечня Высшей аттестационной комиссии.

Лучшие проекты кандидатов наук

РФФИ в четверг подвел итоги еще одного конкурса для молодых ученых - на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми кандидатами наук в научных организациях РФ ("Перспектива"). Поддержан 181 проект - победители получат от 2 до 3 млн рублей в год на свои исследования. Проект должен быть выполнен в течение трех лет - в 2019-2022 годах.

Среди тем исследователей, которые получат финансирование, - половодья и паводки в изменяющемся климате, студенческие организации Петроградского/ Ленинградского университета в 1910-1920-х годах, влияние мощных тайфунов на лесные экосистемы юга Дальнего Востока России в течение последних 350 лет, разработка биотехнологических методов переработки микроводорослей в ценные продукты и ряд других.

Заявки на конкурс принимались с 6 июня по 3 июля. Задача конкурса, как отметили в РФФИ, - создать для молодых ученых - кандидатов наук условия для выполнения фундаментальных научных исследований, содействовать в трудоустройстве и закрепление перспективных в российских научных организациях.

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Новость обновлена (16:56 мск) - добавлена информация о победителях еще одного конкурса