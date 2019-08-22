Медики, приезжающие на работу в Калининград, могут получить до 900 тыс. рублей "подъемных"

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Врачи и медицинские специалисты среднего звена, которые приедут работать в Калининградскую область, могут рассчитывать на выплату "подъемных" в суммах от 300 тыс. до 900 тыс. рублей, в зависимости от района, который выбирают для переезда. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Базовая выплата при первом трудоустройстве в регионе сегодня составляет 300 тыс. рублей для врача и 150 тыс. - для среднего медперсонала", - говорится в сообщении.

Выплата предоставляется единовременно. К базовой выплате применяется повышающий коэффициент в зависимости от удаленности территории от Калининграда, и размер выплаты "варьируется до 900 тыс. рублей для врачей и до 450 тыс. - для сотрудников со средним медицинским образованием", - отмечается в сообщении. Если в Калининграде участковый терапевт получит 450 тыс. рублей, то в Советске на востоке области у границы с Литвой, выплата для него составит 900 тыс. рублей. При этом, воспользовавшись льготой, медик берет на себя обязательство отработать в области не менее пяти лет.

Дефицит медицинских кадров в области в настоящее время составляет порядка 600 человек, уточнили ТАСС в пресс-службе. Собеседник отметил, что "наиболее остро проблема кадров стоит в первичном звене - с терапевтами и педиатрами".

Вопрос кадрового обеспечения медучреждений входит в нацпроект "Здравоохранение", и регион принимает меры для его решения, добавил представитель пресс-службы. Медикам, едущим в область, предоставляется служебное жилье, субсидируется первоначальная часть взноса по ипотеке, компенсируется найм жилья и оплата обучения. По данным областного Минздрава, в 2018 году в область было привлечено порядка 180 врачей и представителей среднего медперсонала, с начала этого года - 84 медиков.