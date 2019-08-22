Омский НПЗ к 2021 году реализует 9 проектов в рамках программы "Чистый воздух"

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит ПАО "Газпром нефть") к 2021 году реализует девять проектов в рамках программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Это позволит полностью выполнить обязательства завода по снижению выбросов. Об этом журналистам в ходе визита на завод сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

"Благодаря девяти проектам к 2021 году выбросы ОНПЗ будут снижены на 9,5 тыс. тонн в год. Тем самым нефтезавод на 100% выполнит те обязательства, которые стоят перед предприятием в рамках проекта "Чистый воздух". Более того, с учетом того, что сегодня ОНПЗ выбрасывает в атмосферу меньший объем, чем им разрешено федеральным надзорным органом, объем снижения выбросов может быть выполнен и более 100% от намеченных планов", - сказал губернатор.

Глава региона также добавил, что в результате модернизации глубина переработки на НПЗ к 2021 году должна достигнуть более 97%, что является максимальным показателем как для российской, так и для мировой отрасли.

Омск входит в майский указ президента Владимира Путина и обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%. Как рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов, в настоящий момент выбросы в атмосферу Омска составляют около 250 тыс. тонн в год. Комплексный план по реализации проекта "Чистый воздух" предполагает снижение выбросов к 2024 году на 56,2 тыс. тонн.

Помимо ОНПЗ, в рамках программы "Чистый воздух" снижать выбросы в Омске обязались ТГК-11 (на 22,5 тыс. тонн), "Омский каучук", "Омскшина", "Сатурн", "Полиом", "Первая грузовая компания", "Трансмаш", "Омск-РТС", "Омсктехуглерод".

"Эти девять крупнейших предприятий, которые предусмотрены в комплексном плане проекта "Чистый воздух", будем посещать. Более того, в рабочем порядке наше Минприроды ведет мониторинг деятельности этих компаний, как проводится работа, соблюдаются ли технологии и сроки", - подчеркнул Бурков.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).