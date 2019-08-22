В Минфине сообщили, что перечень товаров по закупкам для нацпроектов готов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Набор наименований товаров, которые будут закупаться в рамках национальных проектов, сформирован, он насчитывает 5 тыс. позиций. Об этом сообщила ТАСС директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова в кулуарах III Санкт-Петербургского межрегионального Форума контрактных отношений.

"В части номенклатурного перечня по нацпроектам <…> перечень, набор наименований товара сформирован, насчитано около 5 тыс. позиций, которые будут закупаться в рамках нацпроектов", - сказала она.

Демидова отметила, что сейчас идет работа с предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса (ОПК), о доведении им этих сведений. "Это также вопрос возможности предприятиям в ОПК производить гражданскую продукцию, потому что здесь, наверное, самой главной задачей идет диверсификация производства, побудить предприятия ОПК производить товары гражданской продукции", - добавила собеседница агентства, уточнив, что перечень сформировал Минпромторг РФ.

Вице-премьер Юрий Борисов в мае говорил, что для реализации нацпроектов, по предварительным данным, необходимо закупить технику, технологии и оборудование на сумму 6,2 трлн руб. Из них в России может быть потенциально произведена продукция на 3,3 трлн рублей. При этом он добавлял, что нужно обеспечить приоритетность российской продукции при таких закупках, например по правилу "третий лишний", или ввести дополнительные ограничения для иностранных товаров.

Позже он сообщил, что в рамках национальных проектов будет рассмотрено введение квотирования на закупки гражданской продукции предприятий отечественных ОПК. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, доля гражданской продукции в стурктуре выручки предприятий ОПК к 2025 году должна быть доведена до 30%, а к 2030 - до 50%.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.