Эксперты прогнозируют рост экспорта мяса птицы из России в 1,4 раза

ВЛАДИМИР, 22 августа. /ТАСС/. Объем экспорта Россией мяса птицы в 2019 году может достигнуть около 250 тыс. т. Об этом в ходе рабочей поездки во Владимирскую область в четверг сообщил журналистам генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Если за 2017 год объем экспорта мяса птицы составлял немногим более 100 тыс. т, в 2018 году это уже было 183 тыс. т, <…> мы надеемся выйти на показатель порядка 250 тыс. т до конца года", - отметил он.

По словам Лахтюхова, в настоящее время особым экспортным потенциалом обладает мясо утки, интерес к поставкам которого проявляют страны Аравийского полуострова, где утятина является премиальным мясом, и государства Юго-Восточной Азии и Китая.

Как отметил генеральный директор управляющей компании "Русское поле", которая начала развитие крупного производства мяса утки во Владимирской области, Антон Романов, предприятие уже проходит аккредитацию в Китае и планирует начать поставки продукции осенью 2019 года.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.