Школьники и студенты на открытом Кубке РФ обучат беспилотник двигаться по дорогам города

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый открытый Кубок России по программированию беспилотного автомобиля среди школьников и студентов разыграют на международном фестивале Rukami Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Участникам предстоит обучить небольшой беспилотник передвигаться по городским дорогам, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Кружкового движения.

"Организаторами соревнований выступают Кружковое движение Национальной технологической инициативы и компания "АСРоботикс" - один из лидеров современного инженерного образования в России и организатор трека "Автономные транспортные системы" Олимпиады НТИ. В финале участникам предстоит обучить беспилотный автомобиль двигаться по своей полосе дорожной разметки, преодолевать перекрестки, распознавать встречающиеся на пути объекты городской среды, связываться с сервером управления интерактивным городом и узнавать о пробках", - сообщили в пресс-службе.

Финал соревнований состоится 31 августа и 1 сентября, школьники и студенты будут работать с беспилотниками в масштабе 1:18. Перед финалом участники пройдут специальные видеокурсы, которые должны научить их работать с библиотекой изображений, нейросетями и методами машинного обучения, обучить способам детектирования объектов на фото и видео.

Уже на этапе подготовки к соревнованиям молодые разработчики могут загрузить свое решение на специальную онлайн-площадку и протестировать его. В финале школьники и студенты получат полностью работающие беспилотные автомобили "Айкар", которые протестируют на большом полигоне - модели городской среды, максимально приближенной к реальной, с огромным числом интерактивных элементов, таких как светофоры и шлагбаумы, связанных в единую сеть.

"Миссия соревнований - показать старшеклассникам и студентам доступность будущего, дать им попробовать себя в качестве инженеров беспилотников. Задачи, которые мы предлагаем, полностью идентичны задачам реальных беспилотных автомобилей в алгоритмах и способах решения. Для подготовки к турниру мы создали первый в России онлайн-курс по основам работы с компьютерным зрением и запустили онлайн-площадку. Теперь ребята со всех уголков страны могут решать задачи беспилотника - распознавать сигналы светофора, дорожные знаки, пешеходов и транспортные средства, используя нейронные сети, линейные классификаторы и другие подходы машинного обучения", - процитировали в пресс-службе слова лидера бизнес-сообщества Кружкового движения НТИ, руководителя компании "АСРоботикс" Алексея Черткова.

Фестиваль Rukami

Rukami - это некоммерческий проект, реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технической инициативы. Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству. Проект инициирован РВК и утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.