В Южном Забайкалье впервые за несколько лет появились стерхи

ТАСС, 23 августа. Стерхи впервые за несколько лет появились в охранной зоне Сохондинского заповедника, расположенного в Южном Забайкалье, сообщается в пятницу на его сайте.

"На озерах в охранной зоне Сохондинского заповедника вновь появился белый журавль... последняя его встреча отмечалась несколько лет назад в долине реки Онон напротив села Мангут, где до начала сенокоса жили три особи стерха, которых можно было заметить с трассы. Теперь местом своего пребывания они избрали окрестности Алтанских озер у села Алтан", - говорится в сообщении.

С первых чисел августа исследователи наблюдают трех стерхов, которые замечены на сырых лугах южной стороны большого Алтанского озера. Они находятся в стае других редких птиц, которая состоит из более 40 особей серого и даурского журавлей. "Судя по всем признакам, это три молодых холостующих особи, которые заводить семьи будут через год-другой", - уточнили в заповеднике.

Масштабные пожары в Сибири в 2019 году не угрожают 11 редким видам животных, которым посвящены специальные программы национального проекта "Экология", сообщил ранее ТАСС научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер. Одна из целей национального проекта "Экология" - рост популяции редких видов животных, в том числе обитающих в Забайкалье стерхов, ибрисов и дзеренов, а также амурских тигров, переднеазиатских и дальневосточных леопардов, зубров, сайгаков, лошадей Пржевальского, аргали и белых медведей.

Сохондинский государственный заповедник организован 11 декабря 1973 года и расположен в Южном Забайкалье. Его площадь почти 211 тыс. га, а его охранная зона занимает около 318 тыс. га. На территории заповедника обитает около 20 видов краснокнижных птиц и шесть видов краснокнижных млекопитающих, среди которых снежный барс, манул, даурский еж и красный волк.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В числе его подразделов проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.