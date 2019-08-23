Программная платформа управления распределенной энергетикой появится в России в 2020 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Выпуск первой версии российской программной платформы управления распределенной энергетикой состоится в 2020 году. Проект по ее созданию одобрен к господдержке на заседании межведомственной рабочей группы по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, сообщила в пятницу пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Межведомственная рабочая группа (МРГ) по разработке и реализации Национальной технологической инициативы одобрила поддержку нового проекта на рынке "Энерджинет" по созданию российской программной платформы управления распределенной энергетикой. <…> Выпуск первой версии платформы запланирован до конца 2020 года. В рамках проекта также будут созданы экспериментальные площадки по направлению интеллектуальной распределенной энергетики и реализованы пилотные проекты с использованием компонентов платформы", - говорится в сообщении.

Проект по разработке платформы для систем управления распределенными энергоресурсами реализует российская компания "РТСофт" совместно с Институтом проблем управления РАН и компанией "Современные системы реформирования". Разрабатываемое решение "Платформа" совместимо с различными видами программного обеспечения и оборудования и позволяет использовать в малых распределенных энергосистемах технологии искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать процессы контроля и управления режимами объектов энергетики. Платформа также даст возможность анализа больших объемов данных и в перспективе позволит создать единую модель энергетического рынка на базе технологий блокчейна.

"Одобренный проект "Платформа" является первым шагом к практическому воплощению концепции интернета энергии. <…> Уже в 2020-2021 годах платформа будет апробирована на пилотных проектах управления спросом и создания активных энергетических комплексов, что позволит быстро коммерциализировать разработку", - считает директор инфраструктурного центра "Энерджинет" Дмитрий Холкин, чьи слова приводятся в сообщении.

НТИ - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества.