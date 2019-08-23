В Новосибирской области по нацпроекту создадут более 300 центров образования "Точка роста"

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в которых дети будут обучаться цифровой грамотности, творческой и проектной деятельности, создадут в Новосибирской области по нацпроекту "Образование". Всего в регионе появится больше 300 таких центров, говорится в сообщении регионального правительства.

"В общей сложности на реализацию нацпроекта "Образование" до 2024 года Новосибирская область получит из федерального бюджета более 3,3 млрд рублей, в том числе свыше одного миллиарда - в следующем году. На эти средства будут построены школы, созданы 337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", детский технопарк "Кванториум" и Центр по выявлению и поддержке одарённых детей", - говорится в сообщении.

В центрах дети будут обучаться по таким предметам, как "Технология", "Информатика", в том числе на современном оборудовании, учиться по программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Центры будут создаваться в том числе в малых городах региона и муниципальных районах.

Как добавил в докладе на пленарном заседании XIX съезда работников образования Новосибирской области министр образования Сергей Федорчук, в регионе по нацпроекту в ближайшие три года запустят детский технопарк "Кванториум", пять центров цифрового образования "IT-куб", а также четыре мобильных "Кванториума" - передвижных комплекса, где дети могут заниматься робототехникой, промышленным дизайном и другой деятельностью на современном оборудовании. Первые из них появятся уже в 2020 году.

Также в 2020 году, по информации правительства, в рамках национального проекта откроется Центр опережающей профессиональной подготовки. Для развития системы профессионального среднего образования в регионе уже созданы больше 40 центров проведения демонстрационного экзамена, открыто по стандартам WorldSkills 11 специализированных центров компетенций, 20 отраслевых ресурсных центров и девять многофункциональных центров прикладных квалификаций.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.