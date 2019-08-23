Порядка 3,4 млн кв. м жилья планируется ввести в Петербурге до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году по федеральному проекту "Жилье" ожидается на уровне 3,4 млн кв. м. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на бизнес-бранче "Трансформация квадратного метра: как изменится рынок недвижимости Санкт-Петербурга".

"По федеральному проекту "Жилище" поставлены достаточно амбициозные цели. Для Петербурга к 2024 году у нас стоит достаточно высокий показатель по объему ввода жилья - [более] 5 млн кв. м. С учетом реальной сложившейся ситуации на рынке жилищного строительства по итогам весеннего Госсовета уже откорректированы эти показатели в целом для Санкт-Петербурга, на этот год стоит планка в 3,4 млн кв. м, на следующие два года по 3,7 млн кв. м жилья", - сказал он.

По информации Линченко, в Минстрое РФ проводится дальнейшая работа по оптимизации показателей объемов жилищного строительства в регионах. "В некоторых регионах линейная зависимость наращивания объемов ввода жилья возможна. В Петербурге все же так, потому что такой скачкообразный рост ввода жилья влечет за собой необходимость достаточно существенного наращивания магистральной инфраструктуры, создания основного базового транспортного каркаса - это связано с достаточно большим объемом финансовых потребностей, который в перспективе пока недостаточно, чтобы реализовать это все разово, поэтому Минстрой и проводит соответствующую работу по корректировке", - объяснил он.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.