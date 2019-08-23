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В Самарской области проведут интернет к социальным объектам во всех селах

Всего доступ к интернету получат 98 населенных пунктов, на это понадобится около 400 млн рублей

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Социально-значимые объекты в селах Самарской области, где проживают менее 100 человек, до конца 2021 года обеспечат интернетом по национальному проекту "Цифровая экономика". Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным правительством в пятницу.

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"Социально значимые объекты региона в малых населенных пунктах всех муниципалитетов региона будут подключены к высокоскоростным волоконно-оптическим линиям связи или системами беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет", - говорится в сообщении.

Среди запланированных к подключению соцобъектов - образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения МЧС, избирательные комиссии. Больше всего объектов подключат в Ставропольском районе. Всего интернетом обеспечат 98 малых населенных пунктов.

Для реализации проекта до конца 2021 года до сел и деревень проведут около 800 км оптического кабеля, на это потратят около 400 млн рублей.

Основными целями и задачами нацпроекта "Цифровая экономика" являются создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, а также увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСамарская область
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