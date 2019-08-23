Строительство второго сосудистого центра в Карелии потребует дополнительно 150 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 августа. /ТАСС/. Второй региональный сосудистый центр в Карелии, оснащение которого планируется с 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", потребует дополнительного финансирования в размере 150 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Андрей Петровский.

"Решение сейчас принято такое: на базе Республиканской больницы им. Баранова будут организовывать второй региональный сосудистый центр. По нашим расчетам, для этого нам понадобится 150 млн рублей", - сказал он.

Сейчас в регионе действует один региональный сосудистый центр для помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. По словам Петровского, расширив возможности, специалисты смогут разделить эти направления на кардиологическое и неврологическое, что увеличит поток пациентов. Кроме того, новые мощности позволят значительно увеличить количество плановых операций: сегодня врачи сосудистого центра больше сконцентрированы на оказании экстренной помощи.

Борьба с аритмией

Еще одно направление, которое смогло бы сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, - это борьба с аритмией. Региональный Минздрав также сформировал заявку на дооснащение региональных специализированных центров необходимым оборудованием до 2024 года. Общая стоимость, по расчетам ведомства, составит около 290 млн рублей.

"Очень большой процент смертности, особенно среди мужчин, от пароксизмальной тахикардии. Мы рассчитали потребность, и мы просим средства из регионального бюджета - порядка 290 млн рублей, разбив сумму на несколько лет с 2020 года. Мы будем постепенно закупать оборудование для аритмологического центра", - отметил Петровский.

Всего по федеральному проекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранения" Карелии уже утвердили финансирование в размере 85,9 млн рублей на 2020 год и 66,8 млн рублей на период 2021 года. Эти средства в основном пойдут на закупку и обновление компьютерных томографов в первичных сосудистых центрах районов Карелии. Строительство второго регионального сосудистого центра начнется не раньше 2021 года, когда завершатся работы по возведению надстройки для ангиографического отделения и полноценной ангиографической операционной уже действующего центра.

План национального проекта "Здравоохранение" предполагает до 2024 год снизить показатель смертности в Карелии от сердечно-сосудистых заболеваний с 710,9 до 570 случаев на 100 тыс. человек. В целом, средняя продолжительность жизни в республики должна вырасти с 71,3 до 74 лет.