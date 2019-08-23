Социальные центры Чувашии получили 30 новых машин по нацпроекту "Демография"

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Центры социального обслуживания населения Чувашии получили 30 новых машин в рамках национального проекта "Демография", сообщает в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"На приобретение автотранспорта из федерального бюджета выделено 43,7 млн рублей. Закуплен 21 микроавтобус ГАЗ "Луидор" и девять универсалов "Лада Ларгус Куб". Автомобили оснащены спецподъемниками и обустроенным местом для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников", - говорится в сообщении.

Новые автомобили предназначены для перевозки пожилых людей в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации или проведения дополнительных скринингов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.