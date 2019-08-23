Участок трассы Ростов - Ставрополь в Ростовской области отремонтируют к концу октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Ремонт участка трассы Ростов - Ставрополь протяженностью 14 км по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется завершить к концу октября. Стоимость работ составит 500 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"К этому времени будут выполнены работы, связанные с укладкой 45 тыс. т асфальтобетона, устройством 13 переходно-скоростных полос. Кроме того, дорожники установят 8 остановочных павильонов с тротуарами, сделают пешеходные переходы с мигающими светофорами Т-9 и наружным освещением", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время работ применяется технология безотходного производства: старое покрытие снимают, затем при переработке в него добавляют битумную эмульсию. Это позволяет сэкономить средства, а также увеличить прочность дорожного покрытия и его устойчивость к нагрузкам.

Капремонт участка в Аксайском и Кагальницком районах региона ведет подрядная организация "РостовАвтоДорСтрой", общая протяженность трассы Ростов - Ставрополь составляет 181 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.