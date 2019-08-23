В Минкомсвязи намерены развивать 5G в диапазоне частот 4,4-4,99 ГГц

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ рассчитывает развивать сети нового поколения (5G) в диапазоне частот 4,4-4,99 ГГц как альтернативу наиболее перспективному диапазону 3,4-3,8 ГГц, выделение которого пока находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"На самом деле все, что до 6 ГГц для 5G очень даже приемлемо, для массового распространения. Поэтому, по сути, диапазон 4,4-4,99 ГГц ничем не хуже, чем 3,4-3,8 ГГц, просто пока производители не совсем готовы для того, чтобы выпускать массовое оборудование в этом диапазоне. Сейчас упор на 4,4-4,99 ГГц. Здесь военные и другие силовики пошли навстречу, и мы с ними согласовываем все необходимые параметры", - сказал он.

По словам Иванова, в министерстве надеются, что отечественные производители также будут участвовать в развитии 5G на частотах 4,4-4,99 ГГц, создавая базовые станции и другую необходимую инфраструктуру, "в том числе и радиочасть, в более высоком диапазоне".

"Нам сейчас главное - не отстать в освоении технологии. Если мы замкнемся в своей скорлупе и не будем тестировать, будем ждать, когда у нас появятся базовые станции и другая техника в приемлемых для нас диапазонах, мы просто-напросто отстанем", - объяснил замминистра необходимость работы над развитием 5G на доступных частотах.

Выбор подходящего диапазона

Газета "Ведомости" писала, что президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G в России. В свою очередь источник в "большой четверке" операторов сказал ТАСС, что операторы и Минкомсвязь в настоящее время разрабатывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности, отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Эту информацию ТАСС также подтвердил федеральный чиновник.

Возможности российской промышленности работать с диапазоном частот 4,4-4,9 ГГц для развития 5G в России ранее обсуждались на совещании с участием вице-премьеров Максима Акимова и Юрия Борисова. Как отмечал Акимов, тогда Минпромторгу было поручено оценить возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств, ядер сети и коммуникационного оборудования для построения сетей связи пятого поколения.

Как позднее сообщал "Коммерсантъ", в Минкомсвязи считают, что построение сетей нового поколения на частотах 4,4-4,99 ГГц возможно будет обеспечить за счет создания российского оборудования. Это в министерстве объясняют тем, что в перспективе трех-пяти лет появление иностранных аналогов маловероятно, поскольку такой диапазон частот для развития 5G используют только в Китае и Японии.

Вместе с тем, допустили в Минкомсвязи, из-за того, что сегодня вся индустрия ориентирована на частоты 3,4-3,8 ГГц, приоритет новому диапазону может привести к отставанию России в развитии 5G. Однако в министерстве также отметили, что работа в этом направлении с российскими производителями оборудования уже ведется.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".