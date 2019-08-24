Эксперт: возможности синхротрона "СКИФ" позволят в разы ускорить разработку лекарств

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Результаты, полученные с использованием синхротронного излучения в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), который создается в Новосибирской области, позволят ученым лучше понять механизмы вирусной патогенности и в разы ускорить разработку вакцин и лекарственных препаратов, актуальных для России. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий (ГНЦ ВБ) "Вектор" Александр Рыжиков.

Научно-исследовательская установка класса "мегасайенс" "СКИФ" создается в Новосибирской области по нацпроекту "Наука". Установка будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус.

"Весь мир [при разработке вакцин] пользуется общедоступными базами данных, которые создаются исследованиями на других источниках синхротронного излучения, и мы [российские ученые] этим пользуемся. Но с помощью конкретно "СКИФ" уже будут ставиться необходимые и актуальные для России задачи в плане исследования вирусов", - сказал Рыжиков.

Он уточнил, что применение результатов, полученных с использованием синхротронного излучения ЦКП "СКИФ", позволит лучше понять механизмы вирусной патогенности. "Мы сможем найти горячие точки в жизненном цикле вируса, которые мы будем блокировать, и на основе этого делать вакцину и лекарства. Такой подход изучения структуры самих вирусов и вирусов белков позволит нам ускорить процесс создания новых препаратов в разы, возможно, в десятки раз", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, проведение таких исследований позволит России влиться в международное сообщество, которое формирует базы данных, необходимые при разработке новых вакцин и лекарств. В настоящее время в России, по данным Рыжикова, такие исследования на синхротронах не проводятся.

Используя информацию о структуре вирусных белков, полученную с помощью синхротронного излучения зарубежными учеными, в ГНЦ ВБ "Вектор", который находится в Новосибирской области, была создана вакцина против лихорадки Эбола. В июле гендиректор центра Ринат Максютов сообщил ТАСС, что центр обсуждает возможность поставок этой вакцины в Демократическую Республику Конго, где в результате вспышки лихорадки, по данным на середину августа, погибли около 2 тыс. человек.

СКИФ

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке.

ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.