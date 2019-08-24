Центр "Точка роста" откроют в поселке в Магаданской области

ТАСС, 24 августа. Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" заработает по нацпроекту "Образование" в школе поселка Армань Магаданской области, в его мероприятиях смогут участвовать более 1 тыс. детей из шести школ. На реализацию проекта выделено более 2 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"На постоянной основе в учреждении планируется обучение 118 учащихся. <...> В различных мероприятиях центра "Точка роста" планируется участие 1042 учащихся из 6 школ Ольского городского округа. <...> На реализацию проекта в 2019 году выделено 2,33 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 2,13 млн рублей, из областного бюджета - 0,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В центре будут проходить занятия по технологии, информатике, математике, физкультуре, ОБЖ и дополнительные образовательные программы в области технического творчества. Здесь организуют зоны для работы, оборудованные ручным инструментом и 3D техникой. Кроме того, в этом центре будет создан класс совместного творчества, включающий шахматную гостиную и медиазону, а также зону проектной деятельности.

В школе уже завершился ремонт в соответствии с типовым дизайн-проектом центра "Точка роста", а все педагоги будущего центра уже прошли дистанционное профессиональное обучение. В ближайшее время в центр поступят новая мебель и необходимое оборудование. Из других школ детей будут возить сюда бесплатно школьными автобусами.

Армань - поселок в Ольском районе Магаданской области в устье одноименной реки. Его население - около 830 человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.