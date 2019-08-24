Лучшие проекты по созданию высокотехнологичных производств в РФ получат до 217 млн рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лучшие проекты российских вузов, научных организаций и компаний реального сектора экономики получат гранты до 217 млн рублей на три года на создание высокотехнологичных производств. Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября, сообщила в субботу пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Минобрнауки России объявляет конкурс на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Наука". Его победители могут рассчитывать на финансирование своих исследований на срок от одного до трех лет. Максимальный размер государственной поддержки в 2019 году составит 17 млн рублей, в 2020 году - 100 млн рублей, в 2021 году - 100 млн рублей.

Согласно условиям, на конкурс принимаются проекты, предполагающие создание высокотехнологичного производства новой продукции. Его разработка должна вестись совместно организацией реального сектора экономики с российским вузом или научным учреждением. Процесс разработки при этом должен включать проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также подготовку и запуск производства.

Направления исследований при этом должны соответствовать приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, среди которых цифровые, интеллектуальные производственные технологии, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, персонализированная медицина, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также технологии, которые позволят противодействовать техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и терроризму, обеспечат связанность территорий РФ и возможность противостоять большим вызовам.

В конце июня министр науки и высшего образование РФ Михаил Котюков назвал успешными результаты госпрограммы по поддержке комплексных проектов, цель которых - создание высокотехнологичного производства. В 2010-2018 годы на эту программу было выделено более 42,9 млрд рублей. Компании реального сектора экономики привлекли на выполнение проектов еще 56,4 млрд рублей. С 2010 года были проведены 10 конкурсных отборов, по результатам которых реализованы или продолжают реализовываться 320 проектов, получен 1391 патент, создано 7704 рабочих места, в том числе 5517 для молодых ученых.

Цели нацпроекта

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ ведущим российским и зарубежным ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.