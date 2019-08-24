{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лучшие проекты по созданию высокотехнологичных производств в РФ получат до 217 млн рублей

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лучшие проекты российских вузов, научных организаций и компаний реального сектора экономики получат гранты до 217 млн рублей на три года на создание высокотехнологичных производств. Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября, сообщила в субботу пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

"Минобрнауки России объявляет конкурс на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Наука". Его победители могут рассчитывать на финансирование своих исследований на срок от одного до трех лет. Максимальный размер государственной поддержки в 2019 году составит 17 млн рублей, в 2020 году - 100 млн рублей, в 2021 году - 100 млн рублей.

Согласно условиям, на конкурс принимаются проекты, предполагающие создание высокотехнологичного производства новой продукции. Его разработка должна вестись совместно организацией реального сектора экономики с российским вузом или научным учреждением. Процесс разработки при этом должен включать проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также подготовку и запуск производства.

Направления исследований при этом должны соответствовать приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, среди которых цифровые, интеллектуальные производственные технологии, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, персонализированная медицина, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также технологии, которые позволят противодействовать техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и терроризму, обеспечат связанность территорий РФ и возможность противостоять большим вызовам.

В конце июня министр науки и высшего образование РФ Михаил Котюков назвал успешными результаты госпрограммы по поддержке комплексных проектов, цель которых - создание высокотехнологичного производства. В 2010-2018 годы на эту программу было выделено более 42,9 млрд рублей. Компании реального сектора экономики привлекли на выполнение проектов еще 56,4 млрд рублей. С 2010 года были проведены 10 конкурсных отборов, по результатам которых реализованы или продолжают реализовываться 320 проектов, получен 1391 патент, создано 7704 рабочих места, в том числе 5517 для молодых ученых.

Цели нацпроекта

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ ведущим российским и зарубежным ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
Семь регионов России досрочно выполнили показатели расселения аварийного жилья на 2019 год
При этом от планов по заключению контрактов 2019 года отстают пять регионов
Читать полностью