Фестиваль колокольных звонов "Лето господне" открылся в Суздале

ТАСС, 24 августа. Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне" в субботу открылся в Суздале Владимирской области. В этом году он вошел в национальный проект "Культура", что позволило привлечь новых участников, сообщил ТАСС один из организаторов фестиваля, директор владимирского областного Центра классической музыки Артем Маркин.

"Фестиваль "Лето Господне" в этом году проводится при поддержке национального проекта "Культура", благодаря чему он стал международным, в нем участвуют Литва и другие зарубежные страны. География его участников расширилась. Суздальская земля становится одним из центров колокольного искусства в России, а к 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году, масштабы фестиваля вырастут еще больше", - сказал Маркин.

На фестивале выступят московский хор Intrada и владимирская капелла мальчиков и юношей под управлением народного артиста России Эдуарда Маркина. "Еще мы разворачиваем очень мощную "Поэторию" Родина Щедрина, это наш совместный проект с Владимирским театром драмы, в нем примут участие актер этого драмтеатра Александр Аладышев и наша солистка-народница Светлана Балашова", - сказал организатор.

Мероприятие в этом году посвящено памяти одного из основателей владимирской школы живописи, народного художника России Валерия Кокурина, который умер 30 июля 2019 года. На афишах фестиваля размещена его картина "Малиновый звон".

Фестиваль "Лето Господне" продлится до 25 августа на территории Ризоположенского монастыря, он проходит в шестой раз.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).