Дагестанская РКБ №2 предлагает начать диспансеризацию старшего поколения в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница №2 в Махачкале предлагает начать диспансеризацию людей пенсионного возраста на год раньше запланированного, то есть уже в 2020 году. Для этого уже есть обученные специалисты, сообщил ТАСС главврач учреждения Ибрагим Магомедов.

"По проекту "Старшее поколение", мы должны приступить к диспансеризации людей пенсионного возраста и людей старше 65 лет в 2021 году. Для этого надо обучить людей и так далее. В нашем учреждении уже есть гериатрическое отделение и обученные люди. Мы предлагаем на год раньше приступить к этой работе, которая не требует существенного дополнительного финансирования", - сказал он.

Магомедов добавил, что на эти цели можно выделить дополнительно 20-24 млн на зарплаты специалистам. "Вопрос диспансеризации очень важен в Дагестане, у нас 403,6 тыс. людей пенсионного возраста, 268 тыс. из которых старше 65 лет. Это большой объем работы, районные поликлиники сами не справятся. Сейчас мы готовим предложение в правительство республики", - отметил он.

По словам главврача, людей из отдаленных сел и деревень будут доставлять специализированным транспортом в медучреждения для обследования.

Диспансеризация людей пенсионного возраста является частью федерального проекта "Старшее поколение", который входит в нацпроект "Демография". В Дагестане диспансеризация должна начаться в 2021 году.

Республиканская клиническая больница №2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии, Дагестанской медицинской академии.