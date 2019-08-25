Министр культуры Дагестана проинспектировала капремонт дома культуры в ауле Чох

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева посетила дом культуры в селе Чох Гунибского района. В нем ведется капремонт в рамках нацпроекту "Культура", который закончится в ноябре 2019 года, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице министерства культуры республики в Instagram.

"Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева посетила аул Чох в Гунибском районе. В ходе рабочего визита, вместе с главой сельского поселения Салимом Салимовым руководитель ведомства ознакомилась с ходом работ в местном Доме культуры, осуществляемых в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что чохский Дом культуры с 2012 года носит имя народной артистки Дагестана Муи Рашидовны Гасановой, рожденной в древнем ауле Дагестана. Капитальный ремонт объекта начался около месяца назад. На сегодняшний день проведен внушительный объем работ - осуществлена замена кровли, отопительной системы и других систем жизнеобеспечения.

По завершении ремонтных работ, в обновленном здании будет размещаться музей, конференц-зал и зал для культурно-досуговой, кружковой деятельности. Кроме того, в Доме культуры будет размещен большой концертный зал, рассчитанный, ориентировочно на 180 мест. Объект планируют сдать в ноябре текущего года.

"Старое здание с узнаваемой архитектурой, органично вписано в окружающий ландшафт. Оно само по себе - документ эпохи и поэтому архитектурные особенности фасада необходимо сохранить. Когда все работы будут закончены, уверена, этот очаг культуры обретет новую жизнь и новое художественное наполнение. Мы надеемся, что те задачи, которые ставятся на самом высоком уровне перед учреждениями культуры в глубинке, будут реализоваться эффективнее и, в частности, Дом культуры в Чохе станет центром притяжения для жителей и туристов, местом проведения культурного досуга и разнообразной просветительской работы с подрастающим поколением", - приводятся в тексте слова министра.

Всего в Дагестане для реализации проекта "Культурная среда" выделено 110 млн рублей. Эти средства направлены на обновление шести учреждений культуры республики, в числе которых и Дом культуры села Чох, в котором проживает 3,2 тыс. человек.