Новый корпус детского сада открылся на первых этажах многоквартирного дома в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Новый корпус детского сада №63 под названием "Белка и Стрелка" открылся в воскресенье на первом и втором этажах 24-этажного дома в новом микрорайоне Ульяновска. Как сообщила журналистам его заведующая Юлия Сидорова, это первое дошкольное учреждение в городе, расположенное в многоквартирном доме.

"Детский сад построен по проекту "билдинг-сад" - сад в доме. Это первый билдинг-сад в городе Ульяновске", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

В церемонии открытия приняла участие министр просвещения РФ Ольга Васильева. "Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые построили этот детский сад. Я услышала сейчас в разговоре, что вы еще построите два или три. Давайте пожелаем себе доброго пути, и чтобы нашим детям здесь было очень комфортно и хорошо", - отметила она во вступительном слове.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, детский сад создан в рамках регионального проекта "Модернизация системы дошкольного образования путем внедрения инновационной системы "билдинг-сад", который входит в нацпроект "Демография". "В условиях плотной жилой застройки, недостатка свободных земельных участков под строительство новых детских садов на территории города Ульяновска проект "билдинг-сад" носит социально значимый характер", - уточнила собеседница агентства.

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. В нем сформировано пять групп для детей дошкольного возраста, две из них - для детей до трех лет (40 мест). Детский сад имеет отдельный вход и изолированную территорию, въезд на которую запрещен. Игровые площадки оснащены резиновым напольным покрытием, которое защитит детей от травм при падении. Для воспитанников до трех лет закуплены стульчики для кормления, манежики и сухие бассейны для двигательной активности, сенсорные и тактильные игрушки.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии открытия сообщил, что за короткий период в области построено более 40 детских образовательных учреждений. "Более 150 дошкольных групп создали, по большому счету, новых детских садов, но уже в общеобразовательных школах. Мы и сейчас строим около десятка различных объектов, связанных с образованием", - добавил губернатор.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.