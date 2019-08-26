Власти Сахалинской области сообщили об увеличении дорожного фонда региона на 60%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Средства Дорожного фонда Сахалинской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" увеличены на 60%. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Дорожный фонд региона увеличили на 60%", - сообщил собеседник агентства. С учетом увеличения сумма средств фонда составляет 17 млрд рублей.

Дорожный фонд был увеличен по предложению временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Средства фонда используются на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт дорог, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства, обеспечение деятельности профильных государственных учреждений, предоставление субсидий местным бюджетам.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит свыше 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.