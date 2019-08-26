На Камчатке закрыли крупнейшую свалку коммунальных отходов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Размещение отходов прекращено на крупнейшей на Камчатке свалке вблизи Петропавловска-Камчатского, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"В Камчатском крае прекращено размещение отходов на свалке номер два Петропавловска-Камчатского. Теперь все твердые коммунальные отходы южной части города, за исключением крупногабаритных, проходят через сортировку", - говорится в сообщении.

Свалка эксплуатировалась с 1977 года. Ежегодно на ней размещалось 185 тыс. куб. м отходов - около 30% от всего объема ТКО Петропавловска-Камчатского.

"Прекращение размещения отходов стало возможным благодаря запуску второй линии мусороперерабатывающего завода в рамках перехода на современную систему обращения с ТКО. В настоящее время весь мусор, образующийся в Петропавловске-Камчатском, проходит через сортировку. Объем захоронения снизился до 40% от всего объема ТКО крупнейшего города Камчатки", - приводятся в сообщении слова руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина.

Он добавил, что в следующем году агентством совместно с региональным оператором будет прорабатываться вопрос о рекультивации полигона. Отходы на мусороперерабатывающем заводе сортируют на пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло. Металл и картон отправляется на переработку в другие регионы, из пластика изготавливаются дорожные плиты и тротуарная плитка.

С 1 января в России начата реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Также предстоит ввести в эксплуатацию новые мощности по переработке коммунальных отходов - 23,1 млн тонн к 2024 году. К этому сроку доля ТКО в России, которые будут перерабатываться, должна вырасти с 7% в 2019 году до 36%.