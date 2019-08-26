В Калининграде началось строительство первых объектов культурного кластера

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Строительство объектов культурно-образовательного и музейного комплекса началось на острове Октябрьский в Калининграде. Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей, сообщил журналистам в кулуарах фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму губернатор области Антон Алиханов.

"Образовательный и жилой комплекс уже строится. Территория, на которой будет строиться [филиал] Третьяковской галереи и филиал большого театра, уже подготовлены полностью инженерно, сейчас идет забивка свай под основания будущих центров", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что уже полностью сформирована архитектурная концепция филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Представлена архитектурная концепция филиала Большого театра, которую в ближайшее время планируется обсудить с общественностью и начать строительство в конце этого года.

Культурно-образовательные и музейные комплексы в соответствие с поручением президента РФ должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе и начать функционировать не позднее 31 декабря 2023 года.

Комплекс в Калининграде станет самым крупным инфраструктурным объектом в области в рамках национального проекта "Культура". Он включает образовательный центр, филиал Третьяковской галереи, филиал Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей.

Комплекс планируется связать с региональным проектом "Музейный квартал" в центральной части Калининграда, который объединит остров имени Канта, Музей мирового океана, Музей изобразительных искусств, историческое здание янтарной мануфактуры конца XIX века, здание синагоги с Музеем толерантности, которую построили на месте разрушенной нацистами в "Хрустальную ночь" в 1938 году. В образовательных центрах комплекса смогут проходить обучение студенты как из области, так и из других регионов России и соседних стран.