Продолжительность жизни у мужчин в России на 9,9 года меньше, чем у женщин

"Мы закончили с вами 2018 год с показателями 72,9 лет. По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она уже составляет 73,7 года", - отметила министр. По ее словам, продолжительность жизни у женщин составляет 78,5 года, у мужчин - 68,6 года.

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России по данным за первое полугодие 2019 года составляет 9,9 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Чите на тему повышения эффективности системы здравоохранения Забайкальского края.

Минздрав России также проанализировал данные о странах, которые уже достигли показателя продолжительности жизни в 78 и более лет. "Самые большие различия между нами приходятся на возраст от 25 до 45 лет", - отметила министр. Она напомнила, что по методике Всемирной организации здравоохранения можно рассчитать предотвратимую смертность в рамках национальной системы здравоохранения. "Если посмотреть на РФ, то предотвратимыми является 41% смертей", - добавила министр. Около 17% этих смертей являются предупреждаемыми, то есть благодаря профилактике эти болезни могут не развиться. Еще 24% зависят от работы медицины. "У мужчин соотношение иное: предупреждаемая [смертность] - 25%", - добавила она.

Основные возможности снижения смертности людей в РФ связаны с изменением образа жизни человека и устранением факторов риска. "Особенно это касается мужчин трудоспособного возраста", - подчеркнула Скворцова.

По данным медико-демографического исследования о бремени неинфекционных заболеваний в России (потерях, которые приносят неинфекционные заболевания), опубликованного в медицинском журнале Lancet в 2018 году, в стране наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин. В исследовании было проанализировано бремя неинфекционных заболеваний в РФ за период с 1980 по 2016 год. Неравенство в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами с 1980 по 2016 год незначительно сократилось: с 11,6 года в 1980 году до 10,9 года в 2016 году. Кроме того, в России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте и, как правило, связана с пагубным влиянием употребления алкоголя. Как отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, до 70% смертей мужчин до 55 лет ассоциированы с употреблением алкоголя.

В рамках мероприятий национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" планируется выстраивание системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, повышение мотивации россиян к здоровому образу жизни. Их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.