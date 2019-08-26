Медведев: обеспечение медиков жильем поможет укомплектовать все районные больницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Развитие программы обеспечения медиков жильем поможет укомплектовать районные больницы квалифицированными кадрами. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

"Это хороший стимул. Я думаю, развитие этой программы [обеспечения жильем] способно помочь укомплектовать все ЦРБ и вообще медицину на селе квалифицированными кадрами", - сказал Медведев.

Губернатор рассказал, что в 2018 году в Брянской области была принята трехлетняя программа объемом в 1 млрд рублей, направленная на обеспечение жильем медицинских работников. По его словам, в прошлом году по этой программе было закуплено 42 квартиры, до конца этого года планируется закупить еще 122. "Специалисты уже приехали, и мы покупаем им жилье. Едут из Белоруссии, из наших ближайших регионов", - сказал Богомаз.

Как сообщил губернатор, по данным проведенного два года назад исследования, в регионе на тот момент не хватало 20% врачей, а более 20% действующих докторов были старше 70 лет. "Спасибо им: хотя они пенсионеры, они работают, исполняют свои обязанности. Но мы понимаем, что они в любое время могут уйти", - отметил Богомаз.

Он рассказал о том, как решается задача подготовки медицинских кадров: заключено соглашение с Первым Московским государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова о работе в Брянской области предуниверсария, куда в этом году поступили 100 учеников 10-х классов, с которыми будут заниматься, в том числе, университетские преподаватели. Со следующего года в этот предуниверсарий будут поступать порядка 300 человек, сказал губернатор. "По истечении двух лет они будут учиться в лучшем медицинском вузе нашей страны, а потом возвращаться в Брянскую область, получать квартиру. Квартира переходит в собственность, если 10 лет отработаешь. И понятно, что процентов 80 останутся, никуда не уедут", - сказал Богомаз.

Глава региона рассказал также о строительстве в рамках нацпроекта "Здравоохранение" детской поликлиники, которую планируется сдать до конца текущего года. Кроме того, по словам губернатора, две поликлиники - Супоневская и Стародубская - строятся на средства областного бюджета.