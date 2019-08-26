Голикова: в России в 2020-2021 годах должны появиться 10 научных центров мирового уровня

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять научно-образовательных центров мирового уровня должны появиться в России в 2020 году и еще пять - в 2021 году. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Она напомнила, что национальным проектом "Наука" предусмотрено создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

"Как я уже сказала, пять из них - это пилотные. В 2020 и 2021 годах мы с вами должны будем выбирать еще по пять научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас в том портфеле, который есть у Министерства науки и высшего образования, потенциально имеется понимание по 26 заявкам. Некоторые из этих 26 заявок уже структурируются сейчас в соответствии с нормативной базой в региональные научно-образовательные центры", - сказала она.

На создание этих центров из федерального бюджета выделяется 8,6 млрд рублей, остальное - это внебюджетные источники, добавила Голикова.