Забайкалье рассчитывает стать пилотным в реализации проекта развития первичной медпомощи

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Забайкальского края рассчитывают на включение региона в качестве пилотного при реализации федерального проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Это необходимо для обеспечения жителей отдаленных сел доступной медициной, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Александр Осипов по итогам прошедшего в Чите совещания с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

"Люди у нас массово жалуются на недоступность услуг первичного звена, вблизи мест их проживания нет ни фельдшерско-акушерских пунктов, ни участковых больниц и поликлиник, и скорая помощь, к сожалению, не по нормативам приезжает. Поэтому я обратился к Веронике Игоревне [Скворцовой] с просьбой рассмотреть возможность включения нас в качестве пилота, чтобы, в том числе, посмотреть, как для регионов с непростыми климатическими условиями, низким уровнем урбанизации, с определенными проблемами в здравоохранении, находят решения по нормальному обеспечению шаговой доступности медицины", - сказал Осипов.

Врио губернатора напомнил, что в Забайкалье много отдаленных и труднодоступных поселений с населением менее 500 человек. Отсутствие доступной медицинской помощи в них вызывает "обоснованные нарекания людей", и задача власти - найти решение этой проблемы. Для этого, отметил Осипов, правительство Забайкалья активно участвует в реализации национального проекта "Здравоохранение", прибегает к помощи выделенной региону "дальневосточной" субсидии.

Новая детская больница

Скворцова рассказала, что во время рабочей поездки в Читу осмотрела детскую краевую клиническую больницу, о необходимости замены которой новым учреждением ранее в августе заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Эта больница центральная в регионе, и в настоящее время принято решение о поддержке проекта [строительства] новой краевой детской клинической больницы. Мы сегодня ознакомились и с планами в отношении того, как этот проект будет осуществляться", - сказала глава Минздрава РФ.

Она посетила и одну из центральных детских поликлиник Читы, которая первой в регионе стала внедрять так называемые бережливые технологии. "Мы увидели результаты внедрения этих технологий", - добавила министр.

Скворцова также отметила, что все выявленные ранее недостатки оказания медицинской помощи будут устраняться в соответствие с планом. "За последние две недели здесь побывали две большие группы экспертов кардиологов, ведущих онкологов, неонатологов и педиатров, и каждая группа составила подробнейшую аналитическую записку о состоянии медицинского профиля в регионе. И все это вместе является базой для составления регионального плана устранения нарушений и развития здравоохранения", - уточнила она.