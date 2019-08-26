Эксперт: родителей нужно больше посвящать в работу детсадов через специальные курсы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации развития качества дошкольного образования Эльфия Дорофеева предложила организовать в рамках нацпроекта "Демография" бесплатные курсы для родителей по подготовке ассистентов воспитателей детских садов.

"Бесплатные курсы для родителей в рамках программы "Демография", на мой взгляд, должны поддержать и президент, и министерство. Я знаю, что Общественная палата в этом очень заинтересована, у них есть программа "Просвещенное родительство". Это могут быть бесплатные курсы, где мы расскажем азы дошкольной педагогики и азы взаимоотношений с воспитателем, родители должны научиться уважительному отношению и воспринимать воспитателя как эксперта, все-таки на территории дошкольной организации главный - воспитатель", - сказала она в понедельник на всероссийском форуме работников дошкольного образования "Ориентиры детства 2.0".

По словам Дорофеевой, после окончания курсов родители смогут получить сертификат ассистента воспитателя и при желании помогать ему в жизни группы, в которой находится его ребенок. "По итогам [будем] выдавать родителям сертификаты ассистента воспитателя, и родитель, имеющий такой сертификат, если он хочет, приходит в детский сад, помогает на занятиях, играет с детьми, работа ему всегда найдется. Многие родители хотели бы помогать и присутствовать. Конечно, речь не идет о том, что они будут ходить ежедневно, как на работу, а о том, что один-два раза в месяц мамочка придет, побудет в группе, увидит все изнутри, а воспитатель ей подскажет", - отметила эксперт.

Она напомнила, что большая часть конфликтных ситуаций между воспитателя и родителями происходит из-за незнания последними определенных норм и правил, а соответствующие курсы помогут ликвидировать этот пробел.

"Родителей нужно вовлекать, а мы их боимся, мы не хотим, чтобы они лишний раз заходили в группу - а вдруг они что-нибудь там увидят, не так поймет и придет с претензиями. А почему у них претензии? Потому что они не знают и не понимают, что происходит, они хотят, чтобы ребенок был счастлив. Чтобы родители были нашими партнерами, то идеальный вариант - чтобы они знали немного больше о дошкольном образовании", - добавила Дорофеева.