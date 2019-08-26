Власти Нижегородской области вложат в развитие научного центра 3,6 млрд рублей

ТАСС, 26 августа. Власти Нижегородской области вложат в развитие научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", который создается в регионе по нацпроекту "Наука", 3,6 млрд рублей из областного бюджета до 2024 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня.

"В конечном итоге благодаря работе НОЦ ожидаем достичь положительного эффекта для региона как минимум в части увеличения показателя внутреннего регионального продукта (ВРП) на численность занятого населения на 24 процентных пункта. Если без НОЦ рост этого показателя по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 47%, то с учетом деятельности НОЦ - на 71%. И что касается финансирования, предполагаем до 2024 года вложить в НОЦ средства регионального бюджета в размере 3,6 млрд рублей", - сказал Никитин.

Цель создания "Техноплатформы-2035", как говорится в материалах к заседанию совета, - обеспечение роста рыночной доли региональных и отечественных предприятий на мировых рынках товаров и услуг, подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий и увеличение экспорта технологий и образовательных услуг путем создания экосистемы технологического трансфера инновационных разработок мирового уровня.

Среди основных направлений деятельности нижегородского НОЦ - инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, в том числе ядерная, и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

В НОЦ вошли 27 организаций-участников, среди которых три крупнейших института Российской академии наук (РАН): Институт прикладной физики РАН, Институт металлоорганической химии РАН им. Г. А. Разуваева, Институт химии высокочистых веществ РАН им. Г. Г. Девятых. Кроме того, вошли пять ведущих вузов Нижегородской области, ведущие научные предприятия Росатома: РФЯЦ-ВНИИЭФ, Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова и крупные промышленные предприятия.

Участники НОЦ реализуют около 150 проектов сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса с зарубежными партнерами из 34 стран мира, 80 учеными и специалистами мирового уровня, включая 69 иностранных экспертов более чем из 20 стран мира: Болонский университет (Италия), Институт Макса Планка для исследования полимеров (Германия), Университет Тафтса (США), Пекинский университет (КНР).

Проекты НОЦ

В течение ближайших двух лет власти региона планируют создать венчурный фонд, который займется финансированием проектов в рамках НОЦ. "В ближайшие два года мы планируем запустить за счет регионального бюджета венчурный фонд НОЦ при управляющей компании, который будет аккумулировать средства регионального бюджета и бизнеса при финансировании проектов", - сказал Никитин в своем докладе.

В рамках НОЦ планируется, в частности, открыть научно-просветительский центр "Волганариум". "Это будет центр изучения флоры и фауны водных объектов, где туристы смогут познакомиться с обитателями Волги", - сообщил журналистам глава региона.

Также в рамках НОЦ будут развиваться проекты в сфере ядерных и лазерных технологий, планируется создать центр фотоники. "Кроме того, одним из направлений станут технологии в сфере цифровой экономики и IT, разработка беспилотного автомобиля", - уточнил Никитин.

Научно-образовательный центры

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. Минобрнауки поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.