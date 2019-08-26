Опыт Futureskills могут учесть в нацпроекте "Цифровая экономика"

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Методы и подходы инициативы Futureskills планируют использовать в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика". Об этом в понедельник журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Я думаю, что мы сейчас будем обсуждать использование методов и подходов Futureskills в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" и конкретно федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Попробуем вот эту вот связку цифрового развития и движка Worldskills сделать более системной, потому что в Worldskills есть прекрасные организационные механизмы, они могут быть востребованы более глубоко для работы внутри национального проекта "Цифровая экономика", - сказал он.

Futureskills - одна из приоритетных инициатив движения "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), направленная на развитие профессий будущего и опережающую подготовку кадров. Реализация проекта обусловлена стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.