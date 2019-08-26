В Нижегородской области к 2023 году ликвидируют несанкционированную свалку площадью 42 га

ТАСС, 26 августа. Несанкционированную свалку площадью более 42 га в городе Богородске Нижегородской области ликвидируют к 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"Что касается богородского объекта, то сейчас мы готовимся к объявлению аукциона на разработку проектно-сметной документации. Она будет готова в 2020 году. Сама же ликвидация объекта должна быть завершена к 2023 году", - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.

Свалка на южной окраине города возникла в 1965 году. На протяжении 50 лет на нее свозили мусор. Сейчас площадь свалки составляет 42,5 га.

Как отметили в пресс-службе правительства, в рамках нацпроекта "Экология" в Нижегородской области будут ликвидированы семь крупных свалок, расположенных в черте городов. Кроме того, в регионе ведется работа по ликвидации крупнейших объектов накопленного экологического ущерба - шламонакопителя "Белое море", свалки промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Игумново" в городе Дзержинске. Опыт по их ликвидации планируют использовать при рекультивации других подобных объектов.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина муниципалитетам региона выделено 100 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. В настоящее время Минэкологии завершает составление перечня этих объектов, после чего местные власти смогут направить свои заявки на субсидии для ликвидации свалок.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.