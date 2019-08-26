В Карелии будут перерабатывать отходы в биогаз по финской технологии

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Карелии откажутся от утилизации отходов методом сжигания и реализуют в регионе финскую технологию "Хардферм" (Hardferm), предполагающую строительство биогазовых станций для переработки мусора. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

"Мусоросжигающие методики для нашей республики неперспективны. Для Карелии выбрана экологичная финская технология "Хардферм", поддержанная ведущими экологами региона", - говорится в сообщении.

В рамках национального проекта "Экология" в Карелии продолжается пересмотр территориальной схемы обращения с отходами. Первоначально власти планировали строительство двух современных мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами в местечке Ортега под Петрозаводском и около поселка Майгуба в Сегежском районе. К 2024 году регион должен отсортировывать не менее 59 процентов отходов, четверть из которых шла бы на переработку, а из оставшейся части предполагалось делать RDF-топливо, для сжигания которого потребовалось бы построить специальные котельные.

Метод сжигания мусора вызвал недовольство жителей Карелии. Тогда власти изучили опыт финской компании Doranova Oy и их технологию "Хардферм", которая представляет собой более экологичный способ работы с ТБО. В результате активности микроорганизмов органические отходы превращаются в биогаз - смесь метана и углекислого газа - который можно использовать для отапливания домов. Остатки производства используют для создания биогрунта, который подходит для выращивания лесов и при благоустройстве.

"В настоящее время в республике подлежит захоронению 95% всего собираемого мусора. На первом этапе работы по новой терсхеме предусмотрено сокращение этой цифры до 40%, в дальнейшем - до 5-10%", - отметил Парфенчиков.

По его словам, в новом варианте схемы обращения с ТБО также отказались от мусорного полигона рядом с поселком Майгуба Сегежского района. Во время июльского прямого эфира в соцсетях, посвященного теме утилизации отходов, руководитель региона предложил переместить площадку севернее на пересечение двух федеральных трасс - "Кочкома - Костомукша" и "Кола".