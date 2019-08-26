В Крыму в рамках нацпроекта "Экология" планируют рекультивировать два полигона ТКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) в Судаке и Белогорске планируют рекультивировать до 2024 года в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщила в понедельник на совещании о ходе реализации региональных проектов в Республике Крым министр экономического развития региона Людмила Бланк.

"Запланирована рекультивация [полигонов] твердых бытовых отходов в городах Судак и Белогорск площадью 7 га. В 24-м году это должно улучшить качество жизни населения 33 тыс. человек", - сказала Бланк.

В Белогорске уже прошли общественные слушания, проект рекультивации направлен на государственную экологическую экспертизу, сообщила на совещании замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская, добавив, что в Судаке аналогичная процедура будет пройдена 2 сентября. "Мы уже с 1 января, после каникул, сформируем пакеты [документов] и направим заявку на федеральные деньги", - добавила замминистра.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.