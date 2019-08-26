Крым примет участие в пяти из 11 подразделах нацпроекта "Экология"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Крыма планируют до 2024 года реализовать пять региональных программ на общую сумму 4,3 млрд рублей в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщила в понедельник на совещании о ходе реализации региональных проектов в Республике Крым министр экономического развития региона Людмила Бланк.

"У нас сегодня в рамках проекта "Экология" пять региональных проектов, соответствующих пяти федеральным: "Чистая страна", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Общий объем предусмотренных средств до 24-го года - 4,3 млрд рублей", - сказала Бланк.

На реализацию этих программ в 2019 году предусмотрено более 260 млн рублей, из которых сейчас профинансировано уже более 88 млн рублей или 33,8% от запланированной суммы, уточнила глава регионального Минэкономразвития.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.