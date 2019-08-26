"Известия": Минкомсвязи начнет тестировать сервис по обжалованию штрафов через госуслуги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме суперсервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.

Прототип сервиса будет представлен на обсуждение во вторник, сообщил изданию Паршин. В 2020 году планируется запустить его в тестовом режиме.

Работа суперсервиса предполагает возможность для пользователя получать извещения о штрафах через портал госуслуг в день вынесения постановления о взыскании. Жалобу можно подать в электронном виде в течение 10 дней с момента получения извещения, к ней могут быть прикреплены различные материалы, подтверждающие правоту автовладельца, пишут "Известия".

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг.

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, получения уведомлений и обжалования штрафов онлайн, оформления трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион. В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации бизнеса и его господдержке.

К 2021 году запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов.